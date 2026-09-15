Österreichische Staatsanleihen im Späthandel ohne Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstagnachmittag uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe lag wie bereits am Vortag bei 3,75 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 23 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 120,21 Punkte.

Die Konjunkturstimmung in Österreich hat sich im August minimal verbessert. Der Konjunkturindikator der UniCredit-Bank-Austria fiel mit minus 0,7 Punkten weiter negativ aus, verbesserte sich aber leicht gegenüber dem Vormonatswert (Juli: minus 0,8 Punkte). Der Indikator erreiche damit "den höchsten Stand seit Beginn des US-Angriffs auf den Iran und der Blockade der Straße von Hormuz", sagt der Chefökonom der Bank, Stefan Bruckbauer, am Dienstag in einer Aussendung.

International hält der Ausverkauf bei Staatsanleihen an. In den Vereinigten Staaten haben die Staatspapiere am Dienstag ihre jüngste Verlustserie fortgesetzt. Im Gegenzug kletterte die Rendite auf die zehnjährigen Anleihen im frühen Handel bis auf 5,025 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2007. Die Renditen auf Staatsanleihen haben wegen des Mixes aus hohen Energiepreisen, steigenden Staatsschulden und hohen Inflationsraten im laufenden Jahr stark zugelegt.

Für erhöhten Druck auf den Finanzmärkten sorgen zudem steigende Ölpreise, die sich der 110-Dollar-Marke annähern, und zunehmende Wetten auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. Am Markt ist eine Leitzins-Erhöhung inzwischen zu 90 Prozent eingepreist. "In Amerika haben die jüngsten Inflationsdaten dazu geführt, dass die Märkte eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed als wahrscheinlicher erachten", stellte Ann-Katrin Petersen, Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, fest.

Die Erhöhung der Zinsspanne wird um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen. Die Spannung bleibt aber groß, da der Fed-Vorsitzende Kevin Warsh auf klare Signale für die Finanzmärkte verzichtet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,24 3,31 -0,07 2 5 Jahre 3,45 3,48 -0,03 11 10 Jahre 3,75 3,75 0,00 23 30 Jahre 4,13 4,12 0,01 22

moe/spa