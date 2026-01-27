|
27.01.2026 16:32:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel richtungslos
Der Euro-Bund-Future notierte bei 127,89 auf Vortagesniveau. Zurückhaltung vor dem US-Zinsentscheid zur Wochenmitte prägte das Geschehen. Schwächer als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten aus den USA hinterließen am Anleihemarkt vor diesem Hintergrund kaum Spuren.
Die US-Notenbank Fed wird die Leitzinsen aus Sicht von Experten in dieser Woche zwar aller Voraussicht nach unverändert belassen. Viel wichtiger ist jedoch die immer noch offene Frage nach dem nächsten Fed-Chef. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Als Nachfolger von Powell gehandelt werden unter anderem Rick Rieder, Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, und der frühere Notenbanker Kevin Warsh.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,17 2,15 +0,02 7 5 Jahre 2,61 2,62 -0,01 14 10 Jahre 3,06 3,05 +0,01 19 30 Jahre 3,81 3,82 -0,01 32
spa/mik
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.