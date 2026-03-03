03.03.2026 16:53:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel schwächer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben am Dienstagnachmittag nachgegeben. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um 10 Basispunkte auf 3,10 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 33 Basispunkte.

Auch deutsche Staatsanleihen gaben nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,42 Prozent auf 129,00 Punkte.

Der Iran-Krieg hat am Dienstag erneut die Anleihen stark belastet. Die als sichere Anlagehäfen geltenden Staatsanleihen profitierten damit nicht wie gewohnt von der Unsicherheit an den Märkten. Vielmehr schürten die infolge des Kriegs steigenden Erdgas- und Ölpreise am Markt Inflationssorgen und belasteten damit auch die Anleihen.

Inflationssorgen werden vor allem durch die deutlich gestiegenen Gaspreise geschürt. Der Preis für europäisches Erdgas kletterte auf den höchsten Stand seit über drei Jahren. Grund ist unter anderem der seit Montag andauernde Lieferstopp von Flüssiggas aus dem wichtigen Förderland Katar. Sollte sich der Krieg länger hinziehen, dann dürfte sich dies auch auf die Inflation in der Eurozone und die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) auswirken.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,24 2,11 0,12 6 5 Jahre 2,60 2,47 0,13 19 10 Jahre 3,10 3,00 0,10 33 30 Jahre 3,74 3,69 0,06 35

mik/spa

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: Dow schlussendlich schwächer -- ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen