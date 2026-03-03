|
03.03.2026 16:53:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel schwächer
Auch deutsche Staatsanleihen gaben nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,42 Prozent auf 129,00 Punkte.
Der Iran-Krieg hat am Dienstag erneut die Anleihen stark belastet. Die als sichere Anlagehäfen geltenden Staatsanleihen profitierten damit nicht wie gewohnt von der Unsicherheit an den Märkten. Vielmehr schürten die infolge des Kriegs steigenden Erdgas- und Ölpreise am Markt Inflationssorgen und belasteten damit auch die Anleihen.
Inflationssorgen werden vor allem durch die deutlich gestiegenen Gaspreise geschürt. Der Preis für europäisches Erdgas kletterte auf den höchsten Stand seit über drei Jahren. Grund ist unter anderem der seit Montag andauernde Lieferstopp von Flüssiggas aus dem wichtigen Förderland Katar. Sollte sich der Krieg länger hinziehen, dann dürfte sich dies auch auf die Inflation in der Eurozone und die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) auswirken.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,24 2,11 0,12 6 5 Jahre 2,60 2,47 0,13 19 10 Jahre 3,10 3,00 0,10 33 30 Jahre 3,74 3,69 0,06 35
mik/spa
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Dow schlussendlich schwächer -- ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.