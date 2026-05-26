26.05.2026 17:20:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel schwächer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben am Dienstagnachmittag nachgegeben. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 3,21 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 23 Basispunkte. Auch deutsche Staatsanleihen zeigten sich schwach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,34 Prozent auf 125,96 Punkte.

Belastet wurden die Anleihen von der wieder gestiegenen Unsicherheit mit Blick auf den Iran-Krieg und den damit verbundenen Ölpreisanstiegen. Trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Im Süden des Landes wurden Raketenstellungen getroffen und im Bereich der Straße von Hormuz Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen sollten, wie das US-Militär mitteilte. Unterdessen brachte US-Präsident Donald Trump mit Blick auf die Verhandlungen eine mögliche Kompromisslösung für den Umgang mit Irans angereichertem Uran ins Spiel.

Am Montag waren die Ölpreise noch stark gefallen. Die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung und die Öffnung der Straße von Hormuz hatte die Preise belastet. Die Anleihekurse reagieren derzeit stark auf die Ölpreisentwicklung. Schließlich wurden seit Kriegsbeginn Ende Februar die Inflationserwartungen geschürt. An den Finanzmärkten wird überwiegend erwartet, dass die Europäische Zentralbank im Juni ihre Leitzinsen anheben wird.

Die am Nachmittag gemeldeten Daten zum US-Verbrauchervertrauen waren besser als erwartet ausgefallen, wirkten sich aber nicht merklich am Anleihenmarkt aus. Die Stimmung der Verbraucher in den USA ist im Mai geringer als erwartet gesunken. Der Konsumindikator fiel zwar um 0,7 Punkte auf 93,1 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt allerdings mit einem deutlicheren Rückgang auf 92,0 Punkte gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,54 2,52 0,02 -4 5 Jahre 2,79 2,75 0,03 9 10 Jahre 3,21 3,19 0,02 23 30 Jahre 3,74 3,71 0,03 22

mik/spa

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.
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