Österreichische Staatsanleihen im Späthandel schwächer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitagnachmittag mit Kursverlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um zwei Basispunkte auf 3,20 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 27 Basispunkte. Auch deutsche Staatsanleihen gaben nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 126,68 Punkte.

Der Anleihenhandel am Nachmittag verlief weitgehend ruhig. In den USA ruhte der Handel wegen des Feiertags zur Unabhängigkeit.

Der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht vom Vortag hatte den Anleihemarkt im Gegensatz zu den Aktienbörsen kaum bewegt. Die Erwartung von Leitzinserhöhungen in den USA im späteren Jahresverlauf wurde mit den Daten gedämpft. Belastet wurden die Anleihekurse aber ein wenig durch die vor diesem Hintergrund sehr freundliche Stimmung an den Aktienmärkten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,59 2,57 0,02 6 5 Jahre 2,78 2,76 0,02 13 10 Jahre 3,20 3,18 0,02 27 30 Jahre 3,81 3,79 0,02 30

mik/ste