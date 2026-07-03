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03.07.2026 17:36:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel schwächer
Der Anleihenhandel am Nachmittag verlief weitgehend ruhig. In den USA ruhte der Handel wegen des Feiertags zur Unabhängigkeit.
Der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht vom Vortag hatte den Anleihemarkt im Gegensatz zu den Aktienbörsen kaum bewegt. Die Erwartung von Leitzinserhöhungen in den USA im späteren Jahresverlauf wurde mit den Daten gedämpft. Belastet wurden die Anleihekurse aber ein wenig durch die vor diesem Hintergrund sehr freundliche Stimmung an den Aktienmärkten.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,59 2,57 0,02 6 5 Jahre 2,78 2,76 0,02 13 10 Jahre 3,20 3,18 0,02 27 30 Jahre 3,81 3,79 0,02 30
mik/ste
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