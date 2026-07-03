03.07.2026 17:36:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel schwächer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitagnachmittag mit Kursverlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um zwei Basispunkte auf 3,20 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 27 Basispunkte. Auch deutsche Staatsanleihen gaben nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 126,68 Punkte.

Der Anleihenhandel am Nachmittag verlief weitgehend ruhig. In den USA ruhte der Handel wegen des Feiertags zur Unabhängigkeit.

Der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht vom Vortag hatte den Anleihemarkt im Gegensatz zu den Aktienbörsen kaum bewegt. Die Erwartung von Leitzinserhöhungen in den USA im späteren Jahresverlauf wurde mit den Daten gedämpft. Belastet wurden die Anleihekurse aber ein wenig durch die vor diesem Hintergrund sehr freundliche Stimmung an den Aktienmärkten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,59 2,57 0,02 6 5 Jahre 2,78 2,76 0,02 13 10 Jahre 3,20 3,18 0,02 27 30 Jahre 3,81 3,79 0,02 30

mik/ste

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 Juni 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.07.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juni 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.07.26 Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
02.07.26 Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- US-Handel ruhte am Freitag -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen