Österreichische Staatsanleihen im Späthandel tendenziell im Plus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen am langen und kurzen Ende gaben nach. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 2,13 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten.

Datenseitig stand im Dienstag die deutsche Inflation im Fokus, sie stieg im August auf 7,9 Prozent - zuvor waren die Verbraucherpreise zwei Monate in Folge zurückgegangen- auf zuletzt 7,5 Prozent im Juli. Dieser Anstieg dürfte den Druck auf die EZB weiter erhöhen.

Bereits am Wochenende hatten sich mehrere EZB-Währungshüter auf dem Geldpolitik-Symposium der US-Notenbank in Jackson Hole für einen erneuten großen Zinsschritt im September stark gemacht. Am Geldmarkt wird inzwischen auch auf eine sehr große Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte spekuliert - eine Anhebung um 0,50 Punkte ist bereits fest in den Kursen eingerechnet. Die nächste geldpolitische Sitzung der EZB ist am 8. September.

Aus den USA kamen am Nachmittag überraschend gute Konjunkturdaten. Dirt hat sich die Stimmung der Konsumenten im August überraschend deutlich aufgehellt. Das Barometer für die Verbraucherlaune stieg von revidiert 95,3 Punkten im Juli auf 103,2 Zähler. Ökonomen hatten lediglich mit 97,7 Zählern gerechnet. Die Verbraucher bewerteten die aktuelle Lage und auch die Aussichten besser als zuletzt. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,18 1,24 -0,06 4 5 Jahre 1,58 1,58 0 24 10 Jahre 2,13 2,13 0 61 30 Jahre 2,35 2,37 -0,02 74

