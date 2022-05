Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel überwiegend höher gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend fast ausnahmslos zurück. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 1,5 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 50 Basispunkten.

Die Kurse der deutschen Staatsanleihen gaben moderat nach. Der Euro-Bund-Future fiel um magere 0,10 Prozent. Auch am Donnerstag steht die Geldpolitik im Blick, nachdem die Fed ihren Leitzins am Vorabend zur Bekämpfung der hohen Inflation deutlich um 0,5 Prozentpunkte angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt hatte.

Auch die britische Notenbank bleibt angesichts der hohen Inflation auf Straffungskurs. Bei der heutigen Zinssitzung hob sie den Leitzins zum vierten Mal in der Corona-Pandemie an. Der Leitzins steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 1,0 Prozent. Analysten hatten den Schritt mit großer Mehrheit erwartet.

Auch die Notenbank Tschechiens hob ihren Leitzins weiter an, sie entschloss sich für einen besonders großen Schritt um 0,75 Punkte. Die Europäische Zentralbank dagegen zögert weiterhin mit der Zinswende.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,33 0,42 -0,09 7 5 Jahre 0,93 0,99 -0,06 20 10 Jahre 1,50 1,51 -0,01 50 30 Jahre 1,66 1,66 0 53

ste/sto