Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel mehrheitlich mit Kursgewinnen gezeigt. Die Renditen gaben im Gegenzug nach, nur am langen Ende kam es zu einem Anstieg. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um drei Basispunkte auf 2,29 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 60 Basispunkten.

Die Anleihen konnten sich zum Wochenausklang ein wenig von den Kursverlusten am Vortag und auch noch im Frühhandel erholen. Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts der Rekordinflation im Euroraum die größte Zinserhöhung der EZB-Geschichte vollzogen.

Die Notenbank hob den Leitzins im Euroraum trotz wachsender Sorgen vor einem Absturz der Wirtschaft in eine Rezession um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent an und deutete weitere Erhöhungen an.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,28 1,42 -0,14 -1 5 Jahre 1,74 1,80 -0,06 21 10 Jahre 2,29 2,32 -0,03 60 30 Jahre 2,48 2,46 +0,02 67

