Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel überwiegend etwas höher gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend fast ausnahmslos leicht nach unten. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 3,18 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 65 Basispunkten.

Auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen konnten zulegen. Der Euro-Bund-Future befestigte sich um 0,25 Prozent. Im Verlauf standen vor allem Äußerungen aus den Reihen der EZB im Fokus und diese unterstützten etwas die Anleihennotierungen. Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau sagte der Zeitung "Les Echos", die EZB sei nicht dazu verpflichtet, ihren Leitzins auf jeder Sitzung anzuheben. Die Leitzinsen befänden sich bereits in einem restriktiven, also die Wirtschaft bremsenden Bereich. Dies gelte erst recht, wenn die Zinsen - wie bereits signalisiert - im März erneut stiegen. An den Finanzmärkten wird sich derzeit die Frage gestellt, wie weit die EZB ihre Leitzinsen noch anheben könnte.

Im weiteren Verlauf richtet sich die Aufmerksamkeit auf die US-Geldpolitik. Am Abend veröffentlicht die Notenbank Federal Reserve ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Mit Spannung werden mögliche Hinweise auf den künftigen Kurs erwartet. Nachdem sich die Fed im vergangenen Jahr mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation gestemmt hat, ist das Tempo seit Ende 2022 schrittweise verringert worden. Fraglich ist, wie weit die Fed ihre Leitzinsen noch anheben will.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3 3,06 -0,06 7 5 Jahre 2,92 2,96 -0,04 33 10 Jahre 3,18 3,19 -0,01 65 30 Jahre 3,10 3,07 +0,03 60

ste/sto