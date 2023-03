Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel überwiegend höher gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend fast ausnahmslos zurück. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zwei Basispunkte auf 3,26 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 62 Basispunkten.

Zahlen vom Arbeitsmarkt sorgten international für etwas Zinsdruck am Rentenmarkt. Die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, sind in der vergangenen Woche spürbar gestiegen. Zwar ist das Niveau im längeren Vergleich immer noch niedrig. Allerdings wird die Entwicklung des Arbeitsmarkts an den Finanzmärkten mit Argusaugen verfolgt. Grund ist die hohe Bedeutung für die US-Geldpolitik.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,33 3,41 -0,08 5 5 Jahre 3,13 3,22 -0,09 33 10 Jahre 3,26 3,28 -0,02 62 30 Jahre 3,14 3,11 +0,03 56

