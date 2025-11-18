18.11.2025 16:57:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel überwiegend etwas höher gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf 2,98 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 29 Basispunkten.

Der Euro-Bund-Future stieg um 0,23 Prozent auf 128,90 Punkte. Europaweit profitierten Anleihekurse von der erhöhten Risikoaversion der Anleger. Folglich verzeichneten Staatspapiere eine Gegenbewegung vom Abwärtstrend der vergangenen Wochen, der die nachlassenden Zinssenkungserwartungen in den USA widerspiegelt hatte.

Nun richten sich die Blicke auf die am Donnerstag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten, die richtungsweisend für die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed sein könnten. An den Terminmärkten wird derzeit eine nahezu ausgeglichene Wahrscheinlichkeit für eine Bestätigung des aktuellen Zinsniveaus oder eine weitere Senkung im Dezember eingepreist.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,08 2,10 -0,02 6 5 Jahre 2,54 2,55 -0,01 26 10 Jahre 2,98 3 -0,02 29 30 Jahre 3,70 3,70 0 39

spa/mik

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:17 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit kräftigen Abgaben -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenso Verluste. An der Wall Street zeigen sich unterdessen deutliche Abgaben. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen