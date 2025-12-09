09.12.2025 16:33:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel überwiegend höher gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 3,12 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 26 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,09 Prozent auf 127,55 Euro.

Die Blicke sind weiter nach Übersee gerichtet. Man wartet auf die US-Zinsentscheidung am Mittwoch. "Die Woche dürfte ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der Federal Reserve stehen", schrieb die Berenberg Bank. Nach den jüngsten Kommentaren einzelner Fed-Gouverneure rechneten die Marktakteure nun mit einer Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am Mittwochabend von 90 Prozent.

Eine Überraschung wird aber nicht ausgeschlossen. Analysten der Landesbank Helaba etwa wiesen darauf hin, dass Wortmeldungen von EZB-Ratsmitgliedern bezüglich einer weiteren Zinssenkung zögerlicher waren als zuletzt. "Von den möglichen Meinungsverschiedenheiten über den Ton von Fed-Chef (Jerome) Powell bis hin zu den Wirtschaftsprognosen gibt es meiner Meinung nach viele Möglichkeiten, die Märkte zu überraschen", erklärt auch Erica Camilleri, Analystin bei Manulife Investment Management.

Die Republik Österreich hat am Dienstag mit der Aufstockung einer siebenjährigen Bundesanleihe (2025-2032) rund 500 Mio. Euro am Kapitalmarkt aufgenommen. Die akzeptierte Durchschnittsrendite belief sich auf 2,807 Prozent, teilte die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) mit. Weitere Staatsanleihen-Begebungen plant die OeBFA heuer nicht mehr.

Die Aufstockung war von Investoren 2,39-fach überzeichnet. "Das passt perfekt", sagte OeBFA-Geschäftsführer Markus Stix zur APA. Der Aufschlag (Spread) zu siebenjährigen deutschen Bundesanleihen habe 19 Basispunkte betragen. Bei zehnjährigen Staatsanleihen hat es in letzter Zeit einen leichten Anstieg der Renditen gegeben. Stix führte als Gründe unter anderem eine leicht angestiegene Inflationsrate im Euroraum und von der Bank of Japan angekündigte Zinserhöhungen an.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,23 2,23 0 6 5 Jahre 2,69 2,72 -0,03 21 10 Jahre 3,12 3,13 -0,01 26 30 Jahre 3,84 3,85 -0,01 37

moe/spa

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen