Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel überwiegend fester gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 3 Basispunkte auf 3,09 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 25 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,27 Prozent auf 127,72 Punkte.

Enttäuschende Stimmungsdaten und moderat ausgefallene Inflationsraten aus der Eurozone stützen die Anleihekurse insbesondere am kurzen Ende. In Frankreich und Deutschland hat sich die Inflation Ende 2025 abgeschwächt. In Frankreich legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Dezember nur um 0,7 Prozent zu. In Deutschland fiel die Inflation im Dezember auf 1,8 Prozent und damit stärker als von Ökonomen erwartet.

Ökonom Ralf Umlauf von der Helaba glaubt nicht, dass sich die Europäische Zentralbank (EZB) von den Daten unmittelbar unter Druck gesetzt fühlen wird, von der abwartenden Haltung abzuweichen. "Wohl aber eröffnet der Rückgang wieder Raum für die Notenbank auf der Unterseite, zumal auch in anderen Ländern der EWU im Dezember weniger Inflationsdruck zu spüren war", ergänzte der Helaba-Experte.

Weiters wurde bekannt, dass sich die Stimmung der Dienstleister im Euroraum Ende des vergangenen Jahres etwas stärker als erwartet eingetrübt hat. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel im Dezember um 1,2 Punkte auf 52,4 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 52,6 Punkte ermittelt worden.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,17 2,23 -0,06 6 5 Jahre 2,69 2,69 0 26 10 Jahre 3,09 3,12 -0,03 25 30 Jahre 3,83 3,87 -0,04 35

spa/lof