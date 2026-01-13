Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel überwiegend tiefer gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 3,08 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 26 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future verlor 0,05 Prozent auf 127,99 Punkte.

Belastet wurden die Kurse von Staatspapieren weltweit durch einen Ausverkauf bei japanischen Anleihen nach der Spekulation auf eine mögliche vorgezogene Neuwahl. Medienberichten zufolge könnte Japans Premierministerin Sanae Takaichi, die seit Oktober 2025 amtiert, ihre Macht durch neue Mehrheitsverhältnisse festigen. Takaichi steht für eine aggressive Fiskalpolitik und befürwortet eine expansive Geldpolitik.

Preisdaten aus den USA gaben den Anleihekursen inzwischen keine nachhaltige Unterstützung. Während die Inflationsrate im Dezember wie erwartet bei 2,7 Prozent verharrte, fiel die Kernrate mit 2,6 Prozent etwas geringer aus als prognostiziert. "Sowohl die Gesamt- als auch die Kernpreise liegen weiterhin klar oberhalb des Fed-Ziels", kommentierte Helaba-Ökonom Ulrich Wortberg. Für die US-Notenbanker gebe es keinen Grund, von ihrer vorsichtigen Haltung bezüglich Zinssenkungen abzurücken.

Am Rentenmarkt zeigte sich damit eine Gegenbewegung zum Wochenstart, als die Kurse vor dem Hintergrund der Sorgen um die Unabhängigkeit der Fed leicht gestiegen waren. Nachdem das US-Justizministerium dem Notenbankchef Jerome Powell mit einer Anklage gedroht hatte, wies Powell die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn in einer ungewöhnlichen Stellungnahme als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Federal Reserve (Fed) zurück. Dies hatte US-Anleihen belastet und europäische Staatspapiere im Gegenzug etwas gestützt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,15 2,17 -0,02 4 5 Jahre 2,64 2,62 +0,02 23 10 Jahre 3,08 3,06 +0,02 26 30 Jahre 3,83 3,79 +0,04 36

spa/lof