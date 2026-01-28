28.01.2026 17:06:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel überwiegend höher gezeigt. Die Renditen gingen mehrheitlich nach unten. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zwei Basispunkte auf 3,04 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 18 Basispunkten.

Leicht im Plus notierten die Kurse der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future verbesserte sich um 0,09 Prozent.

An den Finanzmärkten warten Anleger auf geldpolitische Beschlüsse der Fed, die am Abend auf dem Programm stehen. Allgemein wird keine Fortsetzung der jüngsten Zinssenkung erwartet und eine unveränderte Leitzinsspanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Dafür spreche die weiter vergleichsweise hohe Inflation, heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). "Auch der Arbeitsmarkt scheint sich zu stabilisieren."

Sollte die Fed den Leitzins stabil halten, würde sie sich damit dem Druck der US-Regierung widersetzen. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt immer wieder Zinssenkungen gefordert und Notenbankpräsident Jerome Powell heftig beschimpft.

Nach Einschätzung der Helaba-Experten könnte Trump die geldpolitischen Beschlüsse der Fed dazu nutzen, einen neuen Notenbankchef bekannt zu geben, "von dem er sich eine lockerere Geldpolitik erhofft". Die reguläre Amtszeit von Powell endet im Mai. Es werden derzeit eine Reihe von möglichen Nachfolgern gehandelt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,11 2,14 -0,03 3 5 Jahre 2,60 2,62 -0,02 15 10 Jahre 3,04 3,06 -0,02 18 30 Jahre 3,82 3,82 0 32

ste

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen