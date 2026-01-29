29.01.2026 16:30:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel überwiegend höher gezeigt. Die Renditen gingen fast ausnahmslos nach unten. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf 3,03 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 19 Basispunkten.

Nach oben ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future verbesserte sich um 0,16 Prozent.

Experten der Commerzbank erwarten, dass die Anleihen zunächst in einem ruhigeren Fahrwasser bleiben könnten. Kurzlaufende Anleihen würden tendenziell durch den zuletzt gestiegen Eurokurs gestützt. Dieser könne die Inflation dämpfen und so die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck setzen, doch noch die Leitzinsen zu senken. Mit Spannung erwartet werden daher die Inflationszahlen aus Deutschland und Frankreich, die am Freitag veröffentlicht werden.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,09 2,13 -0,04 3 5 Jahre 2,59 2,60 -0,01 17 10 Jahre 3,03 3,05 -0,02 19 30 Jahre 3,82 3,82 0 33

ste/sto

