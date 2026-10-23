Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend höher

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitagnachmittag mehrheitlich mit Gewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 3,64 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 29 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 122,18 Punkte.

Anleihen profitierten von einer weltweiten Flucht in sichere Häfen. An den Aktienmärkten hinterfragen Anleger, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom zeitnah rentieren. Laut der Commerzbank kommen die erneut aufgeflammten Spannungen im Nahen Osten hinzu. Anders als zuletzt suchten Anleger nun bei US-Staatsanleihen Zuflucht, was deren Renditen trotz der steigenden Ölpreise sinken ließ. "Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass am Anleihemarkt die Sorgen um die Wachstumsaussichten über Nacht schwerer wogen als die Inflationsängste", schrieben die Experten des Geldinstituts.

Zudem hat sich die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone, belastet von den Sorgen um den französischen Staatshaushalt, im Oktober überraschend deutlich eingetrübt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Eurozone fiel um 1,2 Punkte auf 51,9 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem leichten Rückgang auf 52,7 Punkte gerechnet.

"Da die Wachstumsindikatoren weiterhin relativ robust ausfallen, dürfte der Europäischen Zentralbank ein gewisser restriktiver Druck erhalten bleiben", kommentierte ING-Ökonom Bert Colijn. Die Schwäche des französischen PMI veranschauliche jedoch das Dilemma, vor dem die Zentralbank stehe. Für die Sitzung in der kommenden Woche erwartet die ING keine Veränderung der Schlüsselzinssätze.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,18 3,22 -0,04 13 5 Jahre 3,41 3,44 -0,03 25 10 Jahre 3,64 3,66 -0,02 29 30 Jahre 3,96 3,96 0,00 27

spa/ste