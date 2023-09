Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend im Minus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel überwiegend tiefer gezeigt. Die Renditen zeigten sich dementsprechend fast ausnahmslos mit Zuwächsen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 4 Basispunkte auf 3,33 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 57 Basispunkten.

Leichter zeigten sich auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future gab um 0,17 Prozent nach. Internationaler Zinsauftrieb kommt einmal mehr seitens der Geldpolitik. Zwar nähern sich derzeit viele große Notenbanken dem Zinsplateau an, weitere Straffungen sind aber nicht auszuschließen. Am Mittwochabend beließ die US-Zentralbank Fed ihren Leitzins unverändert, deutete aber die Möglichkeit zumindest einer weiteren Straffung in diesem Jahr an.

Am Donnerstag folgten zahlreiche Notenbanken entweder mit weiteren Zinsstraffungen (Norwegen, Schweden) oder Andeutungen, dass es mit den Zinsen weiter nach oben gehen könnte (Großbritannien, Schweiz). Die Türkei hob ihren Leitzins aufgrund der dort sehr hohen Inflation erneut kräftig an.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,47 3,52 -0,05 19 5 Jahre 3,20 3,17 +0,03 42 10 Jahre 3,33 3,29 +0,04 57 30 Jahre 3,46 3,43 +0,03 57

