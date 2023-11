Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend im Minus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel überwiegend im Minus gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend fast ausnahmslos nach oben. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 5 Basispunkte auf 3,19 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 56 Basispunkten.

Abwärts ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,40 Prozent. Konjunkturdaten aus der Eurozone überraschten positiv und übten damit etwas Druck am Anleihemarkt aus. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im November spürbar an, allerdings von niedrigem Niveau aus. Die Markterwartungen wurden übertroffen. In Kommentaren warnten viele Analysten unverändert vor einer hohen Rezessionsgefahr für den Währungsraum.

Der US-Feiertag "Thanksgiving" lähmte international aber etwas das Geschehen an den Finanzmärkten. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,15 3,18 -0,03 10 5 Jahre 2,99 2,97 +0,02 39 10 Jahre 3,19 3,14 +0,05 56 30 Jahre 3,37 3,33 +0,04 58

ste/spa