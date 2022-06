Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend im Plus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel mehrheitlich mit Kursgewinnen gezeigt. Die Renditen gaben im Gegenzug nach, nur am langen Ende legte sie zu. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 2,27 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 55 Basispunkten.

Die Festverzinslichen dürften nach den jüngsten Verlusten zu einer leichten Erholungsbewegung ansetzen. Am Donnerstag hatte eine straffere Geldpolitik der Notenbanken von Hongkong, England und ganz überraschend auch der Schweiz für trübe Stimmung auf den Anleihenmärkten gesorgt.

Zahlen kamen am Freitag aus den USA. Dort ist die Industrieproduktion im Mai weniger gestiegen als erwartet. Die gesamte Herstellung legte um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie die US-Notenbank Fed am Freitag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 0,4 Prozent gerechnet. Es ist der fünfte Anstieg in Folge. Allerdings lag der Zuwachs im Mai merklich unter den Vormonatswerten. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,16 1,22 -0,06 1 5 Jahre 1,79 1,82 -0,03 26 10 Jahre 2,27 2,28 -0,01 55 30 Jahre 2,42 2,37 +0,05 54

