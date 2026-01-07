Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend im Plus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel überwiegend leicht im Plus gezeigt. Die Renditen gaben fast ausnahmslos nach. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf 3,08 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 26 Basispunkten.

Aufwärts ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future gewann 0,32 Prozent.

Im Blickfeld standen die veröffentlichten Inflationszahlen aus dem Euroraum. Die Inflation in der Eurozone ist Ende 2025 wie erwartet gesunken. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Dezember um durchschnittlich 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das EU-Statistikamt Eurostat mitteilte. Dies ist der tiefste Stand seit August. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten damit gerechnet, nachdem die Teuerung im November bei 2,1 Prozent gelegen war.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die Eurozone einen Wert von 2,0 Prozent an, den sie als optimal für die Wirtschaft im Währungsraum ansieht. "In den kommenden Monaten werde die Inflationsrate eher darunter als knapp darüber liegen, sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Es sieht somit weiter nach einer längeren Phase mit Preisstabilität aus." Die EZB hat ihren Leitzins von Mitte 2024 bis Mitte 2025 achtmal auf aktuell zwei Prozent halbiert, weil der Preisdruck insgesamt nachgelassen hat. Die meisten Experten gehen davon aus, dass sie ihren Leitzins in den kommenden Monaten nicht verändern wird.

Die Inflation in Österreich schwächte sich ebenfalls ab, bleibt aber weiter fast doppelt so hoch wie im Rest der Eurozone. Im Dezember betrug sie laut Schnellschätzung 3,8 Prozent, wie die Statistik Austria mitteilte. Die Teuerung liegt damit erstmals seit Juli 2025 wieder unter vier Prozent. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,16 2,17 -0,01 7 5 Jahre 2,67 2,64 +0,03 27 10 Jahre 3,08 3,10 -0,02 26 30 Jahre 3,81 3,83 -0,02 35

ste/lof