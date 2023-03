Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend leichter

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel überwiegend leichter gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend fast ausnahmslos etwas nach oben. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um vier Basispunkte auf 3,39 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 64 Basispunkten.

Die Kurse der deutschen Staatsanleihen tendierten knapp behauptet. Der Euro-Bund-Future fiel um magere 0,07 Prozent. Inflationsdaten aus der Eurozone überraschten nach oben hin und sorgten damit für etwas höhere Zinserwartungen. Zwar ging die Inflation im Februar leicht von 8,6 auf 8,5 Prozent zurück. Analysten hatten jedoch im Schnitt eine Rate von 8,3 Prozent erwartet. Die Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel stieg sogar auf ein Rekordhoch von 5,6 Prozent.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte im spanischen Fernsehen weitere Zinsanhebungen in Aussicht. Über die Größe künftiger Zinsschritte könne aktuell aber nichts gesagt werden, sagte die Französin. Für die nächste Ratssitzung in zwei Wochen hat die Notenbank bereits eine Zinsstraffung um weitere 0,5 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,25 3,29 -0,04 5 5 Jahre 3,18 3,17 +0,01 34 10 Jahre 3,39 3,35 +0,04 64 30 Jahre 3,30 3,27 +0,03 59

ste/spa