Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend leichter

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel mehrheitlich im Minus gezeigt. Die Renditen legten im Gegenzug überwiegend zu. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 6 Basispunkte auf 3,12 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 59 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future verlor 0,56 Prozent auf 132,41 Punkte.

Im Fokus des heutigen Handelstages standen wichtige Konjunkturdaten aus den USA. Die Zahlen sind vor allem mit Blick auf die weitere geldpolitische Ausrichtung der US-Notenbank Fed von Bedeutung. Die US-Wirtschaft hat im Augst etwas mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten deutlich nach unten revidiert. Die Arbeitslosigkeit ist zudem deutlich von 3,5 Prozent auf 3,8 Prozent gestiegen. Der Lohnauftrieb hat sich abgeschwächt.

Die Ökonomen der Commerzbank schrieben in einer ersten Reaktion auf die Zahlen, dass die kräftigen Zinserhöhungen der US-Notenbank Wirkung zeigen würden und die Anspannung am US-Arbeitsmarkt im August weiter abgenommen hätte. "Unter anderem dürfte die Fed würdigen, dass das Arbeitsangebot überraschend stark zugenommen hat, was den Lohndruck dämpfen sollte. Wir fühlen uns daher in unserer Prognose bestätigt, dass die Fed die Zinsen nicht weiter anheben wird", so die Experten.

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im August zudem stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Punkte auf 47,6 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg auf 47,0 Punkte erwartet. Der Indikator liegt aber weiter unter der Schwelle von 50 Punkten und signalisiert damit zehn Monate in Folge eine schrumpfende Industrie.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,18 3,20 -0,02 20 5 Jahre 2,92 2,89 +0,03 41 10 Jahre 3,12 3,06 +0,06 59 30 Jahre 3,25 3,18 +0,07 59

kat/ste