10.12.2025 16:31:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend leichter
Im Fokus standen zur Wochenmitte Aussagen aus der EZB. Die Wirtschaft in der Eurozone könnte nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde schneller wachsen als bisher angenommen. "Zuletzt haben wir unsere Projektionen angehoben", sagte die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) auf einer Veranstaltung der "Financial Times". "Ich vermute, wir könnten das im Dezember erneut tun." Die Währungshüter entscheiden kommende Woche über ihren Leitzins. Dazu werden neue Prognosen der EZB-Volkswirte veröffentlicht.
Lagarde bekräftigte ihre Einschätzung, wonach die Geldpolitik "gut aufgestellt" sei. Dies wird von Anlegern als Signal gewertet, dass keine Zinsänderung erforderlich ist. Die EZB hat ihren Leitzins von Mitte 2024 bis Mitte 2025 von vier auf zwei Prozent halbiert, weil die Inflation nachgelassen hat. Seither blieb der Zinssatz unverändert.
Auch andere EZB-Vertreter haben Zinssenkungen eine Absage erteilt. "Es wäre wohl das Klügste, die Zinsen beizubehalten", sagte der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau dem Fernsehsender CNews und dem Radiosender Europe 1. Ähnlich äußerte sich EZB-Ratsmitglied Gediminas Simkus. "Wir haben eine Inflationsrate, die mittelfristig mehr oder weniger nahe am Ziel von zwei Prozent liegt", sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Das spricht dafür, dass eine Zinsänderung nicht nötig ist - nicht nur bei der nächsten Sitzung im Dezember, sondern auch bei weiteren Sitzungen." Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,25 2,23 +0,02 6 5 Jahre 2,70 2,70 0 21 10 Jahre 3,13 3,12 +0,01 26 30 Jahre 3,84 3,83 +0,01 37
