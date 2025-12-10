10.12.2025 16:31:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend leichter

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel überwiegend etwas leichter gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend fast ausnahmslos etwas nach oben. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf 3,13 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 26 Basispunkten.

Im Fokus standen zur Wochenmitte Aussagen aus der EZB. Die Wirtschaft in der Eurozone könnte nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde schneller wachsen als bisher angenommen. "Zuletzt haben wir unsere Projektionen angehoben", sagte die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) auf einer Veranstaltung der "Financial Times". "Ich vermute, wir könnten das im Dezember erneut tun." Die Währungshüter entscheiden kommende Woche über ihren Leitzins. Dazu werden neue Prognosen der EZB-Volkswirte veröffentlicht.

Lagarde bekräftigte ihre Einschätzung, wonach die Geldpolitik "gut aufgestellt" sei. Dies wird von Anlegern als Signal gewertet, dass keine Zinsänderung erforderlich ist. Die EZB hat ihren Leitzins von Mitte 2024 bis Mitte 2025 von vier auf zwei Prozent halbiert, weil die Inflation nachgelassen hat. Seither blieb der Zinssatz unverändert.

Auch andere EZB-Vertreter haben Zinssenkungen eine Absage erteilt. "Es wäre wohl das Klügste, die Zinsen beizubehalten", sagte der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau dem Fernsehsender CNews und dem Radiosender Europe 1. Ähnlich äußerte sich EZB-Ratsmitglied Gediminas Simkus. "Wir haben eine Inflationsrate, die mittelfristig mehr oder weniger nahe am Ziel von zwei Prozent liegt", sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Das spricht dafür, dass eine Zinsänderung nicht nötig ist - nicht nur bei der nächsten Sitzung im Dezember, sondern auch bei weiteren Sitzungen." Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,25 2,23 +0,02 6 5 Jahre 2,70 2,70 0 21 10 Jahre 3,13 3,12 +0,01 26 30 Jahre 3,84 3,83 +0,01 37

ste/sto

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:47 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen