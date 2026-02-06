Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend niedriger

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitagnachmittag niedriger gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug auf 3,141 Prozent. Auch deutsche Staatsanleihen gaben nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 128,21 Punkte.

Die erhöhte Vorsicht an den Aktienmärkten stützte die Anleihekurse tendenziell etwas. Die erwartungsgemäß ausgefallene Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Donnerstag wirkte sich dagegen kaum auf den Märkten aus. Indes hoben Experten der EZB-Geldpolitik ihre Erwartungen an das Wirtschaftswachstum im Euroraum für heuer leicht an. Für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gehen sie jetzt von einem Anstieg von 1,2 Prozent aus, wie die EZB zu ihrer vierteljährlichen Umfrage mitteilte. Zuletzt hatten sie nur ein Plus von 1,1 Prozent vorausgesagt. 2027 soll dann ein Zuwachs beim BIP von 1,4 Prozent und 2028 von 1,3 Prozent herausspringen.

Zudem wurden schwache Industriedaten aus Deutschland gemeldet. Die Gesamtproduktion ist im Dezember erstmals seit mehreren Monaten wieder gesunken. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes ging die Fertigung unter anderem wegen einer niedrigen Produktion in der Autoindustrie überraschend deutlich zurück. Am Vortag hatte der Auftragseingang noch positiv überrascht.

Die Stimmung der US-Verbraucher verbesserte sich im Februar unerwartet. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut der am Freitag veröffentlichten ersten Schätzung um 0,9 Punkte auf 57,3 Punkte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 55,0 Zähler gerechnet. Die Bewertung der aktuellen Lage verbesserte sich deutlich. Die Erwartungen trübten sich hingegen ein. Die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher sind gesunken. Auf Sicht von einem Jahr wird eine Inflationsrate von 3,5 Prozent erwartet. Zuvor waren es noch 4,0 Prozent gewesen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung 2 Jahre 2,142 2,129 0,02 5 Jahre 2,578 2,571 0,00 10 Jahre 3,141 3,138 0,01 30 Jahre 3,831 3,827 0,00

rst/mik