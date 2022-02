Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel überwiegend tiefer gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte dabei um drei Basispunkte auf 0,53 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 30 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future sank um 0,17 Prozent auf 165,78 Einheiten.

Industriedaten aus Deutschland und das Sentix-Konjunkturbarometer waren am heutigen Handelstag gemischt ausgefallen. Anleihen dürften allerdings angesichts der Zugewinne am Aktienmarkt weniger gefragt gewesen sein. Im Fokus bleiben in dieser Handelswoche der Ukraine-Konflikt und der anhaltende Druck auf die Zentralbanken, ihre Geldpolitik zu straffen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,42 -0,36 -0,06 -13 5 Jahre 0,16 0,16 0 15 10 Jahre 0,53 0,50 +0,03 30 30 Jahre 0,87 0,83 +0,04 47

