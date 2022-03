Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel überwiegend tiefer gezeigt. Die Renditen legten dementsprechend fast ausnahmslos zu. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe gewann um massive neun Basispunkte auf 0,59 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 38 Basispunkten.

Sehr starke Kursverluste zeigten auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future rutschte um drei Prozent tiefer. Marktbeobachter verwiesen auf eine sehr starke Stimmung an den europäischen Aktienbörsen als Belastungsfaktor. Im Zuge dessen gab es an den Finanzmärkten Umschichtungen in Richtung risikoreichere Anlageformen.

Experten sprechen einerseits von einer Gegenbewegung an den Aktienbörsen auf die teils starken Kursverluste seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Andererseits ist aber auch von der Hoffnung auf eine vorsichtige Annäherung die Rede. So schließt die Ukraine Gespräche über einen neutralen Status nicht aus, während Russland nach eigenen Angaben keinen Machtwechsel in der Ukraine anstrebt. Die Unsicherheit an den Märkten dürfte aber hoch bleiben.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,54 -0,54 0 0 5 Jahre 0,03 -0,01 +0,04 16 10 Jahre 0,59 0,50 +0,09 38 30 Jahre 1,04 0,96 +0,08 61

