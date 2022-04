Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel überwiegend tiefer gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend fast ausnahmslos nach oben. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um drei Basispunkte auf 1,16 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 50 Basispunkten.

Auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen wiesen Rückgänge auf. Der Euro-Bund-Future gab um 0,35 Prozent nach. Die Inflationserwartungen in der Eurozone haben wieder angezogen und so ergeben sich belastende Einflüsse für den Rentenmarkt, schreiben die Helaba-Analysten.

Für Zinsauftrieb an den Märkten sorgten international zudem Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve. Fed-Direktorin Lael Brainard hatte sich am Vortag angesichts der hohen Inflation für eine rasche geldpolitische Normalisierung ausgesprochen. Brainards Worte haben Gewicht, sie ist die designierte Vizechefin der Fed. Außerdem ist es üblich, dass Fed-Direktoren eher die Linie der geldpolitischen Führung in Washington wiedergeben. Regionale Fed-Präsidenten hingegen weichen mit ihren Äußerungen häufiger von der Führungslinie ab.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,13 0,16 -0,03 15 5 Jahre 0,69 0,68 +0,01 22 10 Jahre 1,16 1,13 +0,03 50 30 Jahre 1,35 1,30 +0,05 56

