Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel überwiegend klar tiefer gezeigt. Die Renditen kletterten dementsprechend fast ausnahmslos hoch. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um zwei Basispunkte auf 1,36 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 44 Basispunkten.

Abschläge mussten auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen verbuchen. Der Euro-Bund-Future sank um 0,41 Prozent. Die Aussicht auf möglicherweise im Sommer steigende Leitzinsen in der Eurozone hat die Anleihen belastet.

Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) stellten eine mögliche Erhöhung der Zinsen für Juli in Aussicht. Hintergrund der Zinssignale ist der deutliche Anstieg der Verbraucherpreise in der Eurozone. Im März stieg die Inflationsrate mit 7,4 Prozent auf den höchsten Stand seit der Euro-Einführung. Die Teuerung liegt damit viel höher als das von der EZB angepeilte Inflationsziel. Die Notenbank strebt mittelfristig eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Der Krieg in der Ukraine und die harten Corona-Maßnahmen in China dürften die Inflation weiter nach oben treiben.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,25 0,17 +0,08 7 5 Jahre 0,81 0,76 +0,05 14 10 Jahre 1,36 1,34 +0,02 44 30 Jahre 1,52 1,52 0 48

ste/sto