Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel überwiegend tiefer gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend fast ausnahmslos nach oben. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um fünf Basispunkte auf 1,76 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 55 Basispunkten.

Auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen ging es klar in den Minusbereich. Der Euro-Bund-Future ermäßigte sich um 0,53 Prozent. Ungeachtet einer schwachen internationalen Stimmung an den Aktienmärkten verbuchten auch die Anleihenkurse Abschläge.

Marktbeobachter verwiesen auf die Erwartung stark steigender Leitzinsen in den USA, nachdem zuletzt die Inflationszahlen rasant angewachsen sind. Am Vortag sind dort die Verbraucherpreise im Juni unerwartet deutlich auf den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahre hochgeklettert und am Berichtstag kletterten auch die Erzeugerpreis unerwartet deutlich nach oben.

Mehrere Vertreter der US-Notenbank äußerten sich zuletzt sorgenvoll über die Preisentwicklungen. Der regionale Fed-Chef von Atlanta, Raphael Bostic, schloss eine Zinsanhebung um einen ganzen Prozentpunkt für die nächste Zinssitzung Ende Juli nicht aus.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,52 0,49 +0,03 -2 5 Jahre 1,14 1,06 +0,08 21 10 Jahre 1,76 1,71 +0,05 55 30 Jahre 2,06 2,06 0 67

ste/sto