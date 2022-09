Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel mehrheitlich tiefer gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte dabei um sechs Basispunkte auf 2,7 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future sank um 0,5 Prozent auf 138,75 Einheiten.

Der wichtigste Konjunkturdatensatz fiel am heutigen Handelstag überraschend schwach aus. So sank das deutsche Ifo-Geschäftsklima im September zum Vormonat um 4,3 Punkte auf 84,3 Zähler, wie das Ifo-Institut mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit Mai 2020. Experten hatten mit einer Eintrübung gerechnet, allerdings nur auf 87 Punkte. "Die deutsche Wirtschaft rutscht in eine Rezession", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Der Wahlsieg in Italien der rechten Fratelli d'Italia stand wohl ebenfalls im Fokus. Ob nun die Partei-Chefin Georgia Meloni ihr Versprechen halten wird, und keinen harten Bruch mit der Europäischen Union anpeile, bleibt laut den Helaba-Analysten abzuwarten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,94 2,01 -0,07 0 5 Jahre 2,43 2,37 +0,06 36 10 Jahre 2,70 2,64 +0,06 61 30 Jahre 2,65 2,61 +0,04 73

sto/ste