Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel überwiegend tiefer gezeigt. Die Renditen legten dementsprechend fast ausnahmslos zu. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg um deutliche neun Basispunkte auf 2,9 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 65 Basispunkten.

Merklich abwärts ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future fiel um starke 1,1 Prozent. Am Markt wurden die Kursverluste zum einen mit einer Gegenreaktion auf die kräftigen Gewinne am Vortag erklärt. Verantwortlich dafür war die britische Notenbank, die am längerfristigen Anleihemarkt eingriff. Hintergrund ist der starke Zinsanstieg am britischen Kapitalmarkt, den Experten auf die sehr lockere Finanzpolitik der neuen Regierung unter Premierministerin Liz Truss zurückführen.

Zum anderen wurden neue Preisdaten aus Deutschland für die Kursverluste verantwortlich gemacht. Die Inflation in der führenden europäischen Volkswirtschaft ist auf den höchsten Stand seit etwa 70 Jahren gesprungen. Angetrieben von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen legten die Verbraucherpreise heuer im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,0 Prozent zu. Im August war noch ein Anstieg um 7,9 Prozent verzeichnet worden. Volkswirte rechnen auch in den nächsten Monaten mit zweistelligen Teuerungsraten. Diese jüngsten Daten bestärkten erneut die Erwartungen der Anleger vor weiter deutlich steigenden Leitzinsen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,90 1,97 -0,07 3 5 Jahre 2,44 2,42 +0,02 33 10 Jahre 2,90 2,81 +0,09 65 30 Jahre 2,90 2,73 +0,17 74

