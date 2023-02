Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel überwiegend tiefer gezeigt. Die Renditen legten dementsprechend fast ausnahmslos zu. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um zwei Basispunkte auf 3,13 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten.

Abwärts ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,42 Prozent. Am Berichtstag galten vor allem die veröffentlichten US-Konjunkturdaten als richtungsweisend. Die publizierten Konjunkturzahlen aus den USA deuteten unter dem Strich auf ein weiterhin entschlossenes Vorgehen der US-Notenbank im Kampf gegen die zwar sinkende, aber immer noch hohe Inflation hin.

Die Erzeugerpreise in den USA sind zu Jahresbeginn stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Jänner um 6,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Ökonomen hatten für Jänner lediglich mit einem Anstieg von 5,4 Prozent gerechnet, nachdem die Teuerungsrate im Dezember noch bei 6,5 Prozent gelegen war. Von Dezember auf Jänner zogen die Preise mit 0,7 Prozent fast doppelt so stark wie erwartet an.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,94 2,94 0 5 5 Jahre 2,87 2,85 +0,02 31 10 Jahre 3,13 3,11 +0,02 61 30 Jahre 3,06 3,03 +0,03 59

