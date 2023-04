Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel überwiegend tiefer gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte im Gegenzug um 5 Basispunkte auf 3,02 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel deutlich auf 134,88 Einheiten zurück.

Die US-Verbraucherpreise sind im März weniger stark angestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vorjahresmonat betrug die Teuerung in den USA 5,0 Prozent, Prognosen sahen ein Plus von 5,1 Prozent. Die wichtige Kernrate stieg um 5,6 Prozent, was den Markterwartungen entsprach. Bei dieser werden schwankungsfreudige Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,91 2,92 -0,01 11 5 Jahre 2,77 2,68 +0,09 35 10 Jahre 3,02 2,97 +0,05 63 30 Jahre 3,07 3,01 +0,06 62

