Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel überwiegend tiefer gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um sechs Basispunkte auf 3,1 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 66 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel auf 134,22 Punkte zurück.

Marktbeobachter sprechen von Zurückhaltung vor den wichtigen Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche. "Bis dahin ist kaum mit neuen Impulsen zu rechnen", kommentieren Analysten der Helaba. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel sieht noch kein Ende der Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Teuerung. "Wir müssen überzeugende Beweise dafür sehen, dass die Inflation nachhaltig und zeitnah zu unserem Zwei-Prozent-Ziel zurückkehrt. An diesem Punkt sind wir noch nicht angelangt", sagte Schnabel der belgischen Tageszeitung "De Tijd" in einem Ende Mai geführten Interview, das am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Dazu kamen in der Früh noch trübe Konjunkturnachrichten aus China und Deutschland. Die Ausfuhren sackten in China im Mai in US-Dollar berechnet um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ab, wie die Zollverwaltung in Peking berichtete. Die deutsche Industrie hat ihre Produktion zu Beginn des zweiten Quartals leicht ausgeweitet. Die Gesamtherstellung stieg im April zum Vormonat um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Befragte Ökonomen waren allerdings von einem Plus um 0,6 Prozent ausgegangen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,02 3,02 0 6 5 Jahre 2,86 2,80 +0,06 40 10 Jahre 3,10 3,04 +0,06 66 30 Jahre 3,19 3,17 +0,02 60

