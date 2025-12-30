Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Österreichische Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel überwiegend mit Kursverlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 4 Basispunkte auf 3,11 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 25 Basispunkten.

In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu. Der Euro-Bund-Future gab um 0,23 Prozent auf 127,50 Punkte nach. Der Handel verlief weitgehend in ruhigen Bahnen. Viele Händler haben ihre Bücher geschlossen und die Geschäftsvolumen sind niedrig. Konjunkturdaten von beiden Seiten des Atlantiks gaben keine stärkeren Impulse.

Auch die geopolitische Unsicherheit spielte am Anleihemarkt keine große Rolle. Der russische Präsident Wladimir Putin hat der Ukraine einen Angriff auf seine Residenz vorgeworfen. Er will seine Position bei den Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump über ein Kriegsende in der Ukraine nach Kremlangaben daher überarbeiten. Die Ukraine bestreitet den Angriff. Zudem haben die USA nach Angaben Trumps einen angeblichen "Drogenumschlagplatz" in Venezuela angegriffen.

Auf Jahressicht legten die Anleiherenditen inzwischen überwiegend zu, besonders deutlich bei längeren Laufzeiten. Während zweijährige Renditen gegenüber dem Jahresanfang vergleichsweise stabil blieben, zogen die langfristigen Renditen kräftig an.

Die steiler gewordene Zinsstrukturkurve führen Marktbeobachter zum einen darauf zurück, dass die Europäische Zentralbank nach vier Zinssenkungen in der ersten Jahreshälfte mit ihrem Leitzinsniveau die Talsohle erreicht hat. Für 2026 rechnen viele Experten überwiegend mit stabilen Leitzinsen, mittelfristig werden eher wieder höhere Zinssätze erwartet.

Zum anderen belasten steigende Staatsschulden unter anderem in den USA und in Deutschland vor allem die langen Laufzeiten. Dies zeigt sich auch darin, dass der Renditespread zwischen österreichischen und vergleichbaren deutschen Anleihen 2025 durchwegs geringer wurde. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, erwarten die Analysten der ING Bank: "Europäische Staatsanleihen dürften angesichts der fiskalischen Expansion Deutschlands und der Konsolidierungsbemühungen in anderen Ländern eine stärkere Konvergenz erfahren."

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,19 2,21 -0,02 6 5 Jahre 2,66 2,65 +0,01 20 10 Jahre 3,11 3,07 +0,04 25 30 Jahre 3,85 3,82 +0,03 36

spa/sto