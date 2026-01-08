|
08.01.2026 16:24:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer
Staatsanleihen verzeichneten eine Gegenbewegung nach den Kursgewinnen der Vortage. Zur Belastung trugen dabei starke Auftragszahlen aus der deutschen Industrie sowie ein etwas höher als erwartet ausgefallener Erzeugerpreisanstieg in der Eurozone bei. In der ersten Wochenhälfte hatten noch erhöhte geopolitische Unsicherheiten sowie moderat ausgefallene Inflationsdaten aus dem Euroraum die Anleihekurse gestützt.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,15 2,16 -0,01 4 5 Jahre 2,63 2,61 +0,02 21 10 Jahre 3,09 3,06 +0,03 25 30 Jahre 3,83 3,80 +0,03 35
spa/sto
