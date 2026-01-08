Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel überwiegend tiefer gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um drei Basispunkte auf 3,09 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 25 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,13 Prozent auf 127,84 Punkte.

Staatsanleihen verzeichneten eine Gegenbewegung nach den Kursgewinnen der Vortage. Zur Belastung trugen dabei starke Auftragszahlen aus der deutschen Industrie sowie ein etwas höher als erwartet ausgefallener Erzeugerpreisanstieg in der Eurozone bei. In der ersten Wochenhälfte hatten noch erhöhte geopolitische Unsicherheiten sowie moderat ausgefallene Inflationsdaten aus dem Euroraum die Anleihekurse gestützt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,15 2,16 -0,01 4 5 Jahre 2,63 2,61 +0,02 21 10 Jahre 3,09 3,06 +0,03 25 30 Jahre 3,83 3,80 +0,03 35

