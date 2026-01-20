Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel überwiegend tiefer gezeigt. Vom schwelenden Streit zwischen den USA und Europa kamen kaum Impulse. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 4 Basispunkte auf 3,08 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 21 Basispunkten.

Im Minus präsentierten sich die Kurse der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future verlor 0,17 Prozent auf 127,94 Punkte. Etwas Druck auf die Anleihekurse kam durch einen Ausverkauf bei japanischen Anleihen, wo die Renditen wegen fiskalischer Sorgen zulegten.

Weiterhin im Fokus steht die angespannte transatlantische Situation wegen Grönland. US-Präsident Trump schwingt weiter die Zollkeule. Auch das Gerangel um Trumps "Friedenscharta" sorgt für Unsicherheiten. Der "Friedensrat" war ursprünglich zur Überwachung des Wiederaufbaus im Gazastreifen ins Leben gerufen worden. Trump könnte laut Experten aber mit dem "Friedensrat", den er selbst leiten will, ein Gremium schaffen, das in Konkurrenz zu den Vereinten Nationen weltweit Konflikte lösen soll. Frankreich hat eine Einladung dazu abgelehnt, worauf Trump mit Zöllen auf französische Produkte drohte.

Gute Nachrichten brachte das Stimmungsbarometer des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), das gegenüber dem Vormonat um 13,8 Punkte auf 59,6 Punkte stieg. Volkswirte hatten im Schnitt mit 50,0 Punkten gerechnet. "2026 könnte den Wendepunkt markieren", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Trotz der positiven Konjunkturerwartungen sollte aber weiterhin daran gearbeitet werden, die Standortattraktivität zu stärken, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,12 2,12 0 4 5 Jahre 2,61 2,60 +0,01 16 10 Jahre 3,08 3,04 +0,04 21 30 Jahre 3,85 3,81 +0,04 35

spa/moe