21.01.2026 16:35:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer
Auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen wiesen eine leichtere Tendenz auf. Der Euro-Bund-Future gab um 0,13 Prozent nach.
Im Fokus stand an den Finanzmärkten vor allem die Rede des US-Präsidenten Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Trump forderte dort sofortige Verhandlungen über den Erwerb Grönlands. Grönland liege an einem strategisch wichtigen Ort und sei unverteidigt, so Trump. Zur Durchsetzung seiner Forderung werde er "keine Gewalt anwenden", betonte Trump. Nur die USA könnten "dieses riesige Stück Land" verteidigen, sagte Trump. Die Ankündigung nicht militärisch angreifen zu wollen ließ an den Märkten die Risikoneigung der Akteure anwachsen und belastete im Gegenzug die Kurse der Anleihen.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,15 2,16 -0,01 7 5 Jahre 2,65 2,62 +0,03 19 10 Jahre 3,10 3,09 +0,01 21 30 Jahre 3,87 3,84 +0,03 35
ste/lof
