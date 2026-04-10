Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitagnachmittag mehrheitlich mit Kursverlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 3,33 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 28 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,36 Prozent auf 125,13 Punkte.

Im Fokus standen die geopolitischen Krisenherde. Zum einen machten vage Hoffnungen auf Fortschritte in den Verhandlungen im Ukraine-Krieg die Runde, nachdem sich ein führender ukrainischer Verhandlungsvertreter gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg optimistisch zu den Gesprächen geäußert hatte.

Inzwischen wackelt der vom Iran und den USA vereinbarte befristete Waffenstillstand kurz vor dem geplanten Beginn von Verhandlungen in Pakistan bereits. Die Regierungen in Washington und Teheran warfen sich am Freitag gegenseitig vor, die seit zwei Tagen geltende Waffenruhe zu verletzen. Die Feuerpause hat zwar die US-amerikanischen und israelischen Luftangriffe auf den Iran gestoppt, die Blockade der für die weltweite Energieversorgung wichtigen Straße von Hormuz jedoch nicht beendet. Auch der parallele Krieg Israels gegen die mit dem Iran verbündete Hisbollah im Libanon geht weiter.

Zudem richtete sich der Fokus auf Verbraucherpreisdaten aus den USA. Dort stieg die Inflationsrate im März wegen deutlich höherer Energiepreise auf 3,3 Prozent. Im Februar hatte die Inflationsrate noch bei 2,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem noch etwas stärkeren Anstieg der Rate auf 3,4 Prozent gerechnet. Ökonomen führten den Inflationsanstieg vor allem auf deutlich höhere Benzinpreise infolge des Iran-Kriegs zurück, sehen bisher aber nur begrenzte Zweitrundeneffekte. Die Fed dürfte daher vorerst abwarten und von Zinssenkungen absehen, so der Tenor.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,61 2,61 0,00 4 5 Jahre 2,87 2,86 0,01 13 10 Jahre 3,33 3,32 0,02 28 30 Jahre 3,92 3,88 0,04 34

spa/ste