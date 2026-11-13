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13.11.2026 16:06:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer
Die Anleihekurse setzten damit den schwachen Trend der Vortage fort. Auf Wochensicht legten die Renditen klar zu, was vor allem an den gestiegenen Zinsanhebungserwartungen in den USA liegt. US-Erzeugerpreisdaten änderten daran nur wenig, sie zeigten einen erwartungsgemäßen Anstieg der Herstellerinflation. Zudem bekamen die Hoffnungen auf eine Einigung im Irankrieg zuletzt wieder einen Dämpfer, was den Fall der Ölpreise stoppte.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,14 3,16 -0,02 0 5 Jahre 3,37 3,36 0,01 17 10 Jahre 3,61 3,58 0,03 23 30 Jahre 3,99 3,94 0,05 25
spa/mik
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