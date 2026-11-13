Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitagnachmittag mehrheitlich mit Verlusten gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg im Gegenzug um 3 Basispunkte auf 3,61 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 23 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 121,92 Punkte.

Die Anleihekurse setzten damit den schwachen Trend der Vortage fort. Auf Wochensicht legten die Renditen klar zu, was vor allem an den gestiegenen Zinsanhebungserwartungen in den USA liegt. US-Erzeugerpreisdaten änderten daran nur wenig, sie zeigten einen erwartungsgemäßen Anstieg der Herstellerinflation. Zudem bekamen die Hoffnungen auf eine Einigung im Irankrieg zuletzt wieder einen Dämpfer, was den Fall der Ölpreise stoppte.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,14 3,16 -0,02 0 5 Jahre 3,37 3,36 0,01 17 10 Jahre 3,61 3,58 0,03 23 30 Jahre 3,99 3,94 0,05 25

spa/mik