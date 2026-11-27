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27.11.2026 20:31:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel überwiegend tiefer
Stützend wirkte, dass Öl- und Gaspreise im Verlauf etwas nachgaben. Der Preis für europäisches Erdgas kam deutlich unter Verkaufsdruck und reagierte dabei auf die Aussicht auf mildere Temperaturen in den kommenden Tagen.
Preisdaten aus der Eurozone hatten zuvor kaum einen sichtbaren Einfluss auf die Kurse gehabt. In Frankreich und Spanien hat sich die Inflation im November überraschend deutlich abgeschwächt. In Frankreich sank die Jahresrate laut erster Schätzung von 3,7 auf 3,2 Prozent, in Spanien von 4,9 auf 4,1 Prozent, jeweils stärker als von Analysten erwartet.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,11 3,13 -0,02 6 5 Jahre 3,31 3,32 -0,01 22 10 Jahre 3,52 3,53 -0,01 26 30 Jahre 3,94 3,92 0,02 28
spa/mik
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