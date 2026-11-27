Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben am Freitagnachmittag mehrheitlich in die Gewinnzone gedreht. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegenzug um einen Basispunkt auf 3,52 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 26 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,09 Prozent auf 123,09 Punkte.

Stützend wirkte, dass Öl- und Gaspreise im Verlauf etwas nachgaben. Der Preis für europäisches Erdgas kam deutlich unter Verkaufsdruck und reagierte dabei auf die Aussicht auf mildere Temperaturen in den kommenden Tagen.

Preisdaten aus der Eurozone hatten zuvor kaum einen sichtbaren Einfluss auf die Kurse gehabt. In Frankreich und Spanien hat sich die Inflation im November überraschend deutlich abgeschwächt. In Frankreich sank die Jahresrate laut erster Schätzung von 3,7 auf 3,2 Prozent, in Spanien von 4,9 auf 4,1 Prozent, jeweils stärker als von Analysten erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,11 3,13 -0,02 6 5 Jahre 3,31 3,32 -0,01 22 10 Jahre 3,52 3,53 -0,01 26 30 Jahre 3,94 3,92 0,02 28

spa/mik