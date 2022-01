Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen verharrten teilweise auf dem Vortagesniveau oder legten leicht zu. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 0,13 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 19 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future ermäßigte sich um 0,06 Prozent auf 170,43 Punkte.

Die am Vorabend veröffentlichten Protokolle zur letzten US-Notenbanksitzung hatten die Erwartung bald steigender Leitzinsen angefeuert und damit auch die Anleihen belastet. Wie aus dem Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed hervorgeht, spricht die Wirtschafts- und Inflationsentwicklung für einen rascheren Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik. In dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll heißt es, dass die Fed-Mitglieder die Inflationsentwicklung als höher und hartnäckiger einschätzen als bisher angenommen.

Die am Donnerstag gemeldeten Wirtschaftsdaten wirkten sich hingegen nicht merklich im Handel aus. Die Inflationsrate in Deutschland ist lauter einer ersten Schätzung auf 3,1 Prozent und damit den höchsten Stand seit 1993 gestiegen. Die in den USA gemeldete Zahl der Erstanträge ist leicht um 7.000 auf 207.000 gestiegen. Die Erstanträge gelten als Frühindikator für den amerikanischen Arbeitsmarkt. Die US-Notenbank berücksichtigt die Lage am Arbeitsmarkt stark bei ihren geldpolitischen Entscheidungen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,65 -0,65 0 -4 5 Jahre -0,30 -0,32 +0,02 10 10 Jahre 0,13 0,13 0 19 30 Jahre 0,71 0,70 +0,01 45

mik/sto