Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um zwei Basispunkte auf 0,23 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 23 Basispunkten.

Auch deutsche Anleihen zeigten sich kaum bewegt. Der Euro-Bund-Future notierte im Späthandel gut behauptet mit einem Plus von 0,01 Prozent bei 169,34 Punkten. Im Tagesverlauf war die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen noch bis auf plus 0,017 Prozent gestiegen, bevor der Schwung nachließ. Es war das erste Mal seit Mai 2019, dass die als richtungsweisend geltenden Papiere wieder eine positive Nominalrendite abwarfen.

Gestützt werden die Renditen weiter von der Aussicht auf steigende Leitzinsen. So wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed heuer mit bis zu vier Zinsschritten auf die hohen Inflationsraten reagieren könnte. Einige am Mittwoch veröffentlichte Daten untermauerten das Bild starker Preissteigerungen. So lag die gemeldete britische Inflationsrate für Dezember bei 5,4 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 1992.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,64 -0,60 -0,04 -6 5 Jahre -0,22 -0,23 +0,01 11 10 Jahre 0,23 0,21 +0,02 23 30 Jahre 0,74 0,73 +0,01 44

mik/sto