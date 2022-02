Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich dabei wie am Vortag bei 0,28 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 23 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future verlor 0,09 Prozent auf 168,60 Einheiten.

Konjunkturseitig rückten Teuerungsdaten heute in den Fokus: So dürfte in Österreich die Inflation im Jänner laut Schnellschätzung der Statistik Austria um 5,1 Prozent und damit auf den höchsten Wert seit November 1984 angestiegen sein. Österreich ist mit dieser Entwicklung nicht alleine, auch in der Eurozone ging die Teuerung mit 5,1 Prozent wieder steil nach oben.

Mit Spannung dürfte nun auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am morgigen Donnerstag gewartet werden, denn der Datensatz zum Euroraum versetzt die Zentralbanker in Frankfurt zunehmend unter Druck, ihre lockere Geldpolitik schneller zu straffen als bisher erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,59 -0,56 -0,03 -11 5 Jahre -0,11 -0,12 +0,01 12 10 Jahre 0,28 0,28 0 23 30 Jahre 0,74 0,77 -0,03 44

sto/spo