Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 0,54 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 34 Basispunkten.

Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich einheitlich tiefrot und knüpften damit an den sehr schwachen Wochenausklang an. Marktbeherrschendes Thema war erneut der Russland-Ukraine-Konflikt. Zur Deeskalation des festgefahrenen Konflikts soll ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin beitragen. Allerdings dämpfte der Kreml die Erwartungen: "Es gibt soweit keine konkreten Pläne dazu", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Grundsätzlich seien Gespräche aber möglich. Laut US-Regierung hat Biden einem Treffen "im Prinzip" zugestimmt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Wochenende versucht, ein solches Treffen zu vermitteln.

Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen solide aus und dämpften die Nachfrage nach sicheren Anlagen etwas. Der Einkaufsmanagerindex von IHS/Markit stieg im Februar deutlich an. Im Zuge gelockerter Corona-Restriktionen habe sich das Wachstum in der Eurozone stark beschleunigt, kommentierte Markit das Umfrageergebnis.

Im Blick bleiben auch die hohen Inflationsraten und damit auch gegensteuernden Zinserhöhungen der Notenbanken. So zeigten die am Montag gemeldeten Erzeugerpreise in Deutschland im Dezember ein Plus von 25,00 Prozent und damit den stärksten Anstieg seit dem Start der Berechnungen im Jahr 1949. Die Erzeugerpreise gelten als Vorlaufindikator für die Verbraucherpreise, an denen die EZB ihre Geldpolitik ausrichtet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,51 -0,48 -0,03 -4 5 Jahre 0,05 0,06 -0,01 11 10 Jahre 0,54 0,54 0 34 30 Jahre 0,96 0,97 -0,01 49

