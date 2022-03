Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 6 Basispunkte auf 0,49 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 38 Basispunkten.

Die Stimmung an den Finanzmärkten besserte sich am Dienstag etwas. Die Lage in der Ukraine scheint sich zuletzt zumindest nicht noch mehr zuzuspitzen, kommentierte ein Marktbeobachter. Während die als sicher geltenden Anleihen weniger gesucht waren, erholten sich die Aktienmärkte ein wenig von ihrer jüngsten Talfahrt.

Die Verunsicherung unter den Anlegern bleibe aber extrem hoch, hieß es weiter. Belastet werden die Anleihen tendenziell auch durch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen. Die Energie- und Rohstoffpreise legten zuletzt sprunghaft zu.

Die Wirtschaft der Eurozone ist zum Jahresausklang 2021 moderat gewachsen. Vom dritten auf das vierte Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der 19 Euro-Staaten um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Eine vorläufige Schätzung wurde damit bestätigt. Gegenüber dem Schlussquartal 2020 betrug das Wirtschaftswachstum 4,6 Prozent.

Produktionszahlen aus der Industrie in Deutschland für den Jänner überraschten in der Früh positiv. "Die Wirtschaftsdaten aus der Eurozone, aber auch aus den USA bleiben ohne Marktrelevanz, da sie die Vergangenheit vor dem Ausbruch des Kriegs widerspiegeln", betonte die Dekabank.

Neue Zahlen vom US-Außenhandel erbrachten für Jänner ein rekordhohes Defizit in der Handelsbilanz. Sollten die USA, wie derzeit angestrebt, ein Einfuhrverbot auf russische Energie beschließen, würde dies das chronische Defizit der Handelsbilanz tendenziell verringern. Laut informierten Kreisen will die US-Regierung wegen des Ukraine-Kriegs noch an diesem Dienstag einen Importstopp für Erdöl, Flüssiggas und Kohle aus Russland beschließen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,57 -0,56 -0,01 5 5 Jahre -0,03 -0,06 +0,03 19 10 Jahre 0,49 0,43 +0,06 38 30 Jahre 0,94 0,85 +0,09 62

ger/mik