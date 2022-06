Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 2,3 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 54 Basispunkten.

Am Markt war von einem recht ruhigen Handel in einem freundlichen Börsenumfeld und einem Mangel an starken Impulsen die Rede. So standen nur wenige Konjunkturdaten auf der Agenda. Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichte am Vormittag Daten zur Leistungsbilanz der Eurozone im April. Das Defizit des Vormonats weitete sich aus. Defizite in der Leistungsbilanz sind für den Währungsraum ungewöhnlich. Normalerweise weist die Eurozone vor allem wegen ihrer regen Warenexporte Überschüsse in der Leistungsbilanz aus.

In den USA sind im Mai die Verkäufe bestehender Häuser erneut gesunken, wurde am Nachmittag bekannt. Gegenüber dem Vormonat fiel die Zahl der Bestandsverkäufe um 3,4 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) mitteilte. Es war der vierte Rückgang in Folge. Analysten hatten ein etwas stärkeres Minus von 3,7 Prozent erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,14 1,19 -0,05 1 5 Jahre 1,79 1,80 -0,01 25 10 Jahre 2,30 2,30 0 54 30 Jahre 2,54 2,51 +0,03 58

ger/ste