Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich allerdings wie am Vortag bei 1,86 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 56 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future gewann 0,07 Prozent auf 150,62 Einheiten.

Im Fokus standen am heutigen Handelstag US-Arbeitsmarktdaten, die allerdings keine eindeutigen Impulse am Anleihenmarkt setzten. So hat sich die Arbeitslosigkeit in den USA im Juni auf niedrigem Niveau kaum verändert. Die Arbeitslosenquote stagnierte auf dem Vormonatswert von 3,6 Prozent. Außerhalb der Landwirtschaft seien indes 372.000 Stellen hinzugekommen, teilte das Arbeitsministerium mit. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 265.000 neuen Stellen gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,46 0,59 -0,13 -2 5 Jahre 1,16 1,22 -0,06 23 10 Jahre 1,86 1,86 0 56 30 Jahre 2,23 2,21 +0,02 67

sto/kat