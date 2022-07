Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 1,78 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 54 Basispunkten.

In der EZB gibt es laut informierten Kreisen Überlegungen zu einer stärkeren Zinsanhebung. Anstatt wie bisher signalisiert, die Leitzinsen am Donnerstag erstmals seit elf Jahren um 0,25 Prozentpunkte anzuheben, könnte man sich auch zu einer stärkeren Anhebung um 0,5 Punkte entschließen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Bezug auf informierte Personen. An den Kapitalmärkten löste der Bericht deutlichen Zinsauftrieb aus.

Hintergrund der Überlegungen sei die hohe Inflation im Währungsraum. Nach Zahlen vom Dienstag hat sich die Teuerung im Juni weiter beschleunigt und abermals einen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 8,6 Prozent. Mit Abstand am stärksten verteuerte sich Energie, aber auch Lebensmittel, sonstige Waren und Dienstleistungen waren deutlich teurer.

Gemischt ausgefallene US-Konjunkturdaten aus der Immobilienbranche bewegten hingegen kaum. Während die Baubeginne im Juni überraschend sanken, fiel die Zahl der Baugenehmigungen weniger stark als erwartet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,62 0,54 +0,08 2 5 Jahre 1,20 1,16 +0,04 21 10 Jahre 1,78 1,78 0 54 30 Jahre 2,10 2,12 -0,02 65

